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Армія США припинила пошуки вісьмох військових, їх вважають загиблими

Армія США припинила пошуки вісьмох військових, їх вважають загиблими

Київ • УНН

 • 15676 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Армія США припинила пошуки вісьмох військових, яких вважали зниклими безвісти після аварії бронетранспортера-амфібії біля узбережжя Каліфорнії три дні тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"З важким серцем я вирішив припинити рятувально-пошукові роботи", - заявив у неділю, 2 серпня, керівник пошукової операції Крістофер Бронзі, цитує інформагентство AFP. В армії США вважають, що військові загинули.

30 липня під час навчань біля острова Сан-Клементе вода потрапила в бронетранспортер-амфібію, в якому перебували 16 військових - 15 морських піхотинців і матрос. Вісьмох з них вдалося витягнути з машини. Утім, згодом одного з врятованих оголосили мертвим, ще двоє військових перебувають у критичному стані.

До пошуків решти вісьмох військових залучили численні кораблі і вертольоти армії США та берегової охорони. Тепер пошуки припинено. Острів Сан-Клементе розташований біля південного узбережжя Каліфорнії неподалік від Сан-Дієго.

Як повідомляв УНН, семеро людей загинули при зіткненні двох літаків над Аляскою.

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