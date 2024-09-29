Армия рф за сутки атаковала две громады Черниговщины: прозвучало 17 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки атаковали две громады Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами, зафиксировано 17 взрывов, сообщили в воскресенье в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

"Россияне в течение суток обстреляли две пограничные громады Черниговщины. Огонь вели из ствольной артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников", - сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ и перечислили:

Семеновская громада:- 3 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) и еще 2 взрыва (приходы, вероятно ствольная артиллерия) в районе н.п. Янжуловка; - 2 взрыва (приходы, вероятно ствольная артиллерия 152 мм) на направлении н. п. Михайлово; - 6 взрывов (приходов, вероятно ствольная артиллерия 122) на направлении н. п. Мхи.

Сновская громада: - 3 взрыва (приходы, вероятно FPV -дрон) в районе н.п. Клюсы; - 2 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в районе н.п. Хреновка; - 1 взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в районе н.п. Мостки.

Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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