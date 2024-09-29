россия обстреляла 7 громад Сумщины: 55 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
Российские войска совершили 31 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов в 7 громадах, использовались артиллерия, минометы, FPV-дроны и управляемые авиабомбы.
российские войска ночью и утром 29 сентября совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов. Армия рф обстреляла 7 громад Сумщины с артиллерии, минометов, FPV-дронов и КАБов, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), артиллерии (18 взрывов), FPV дронами (4 взрыва) сбросил с БпЛА боеприпасы типа ВОГ (4 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (10 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), КАБ (2 взрыва).
- Хотинская громада: нанесена атака КАБ (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Эсманьская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
В результате вражеского авиационного удара по городу Сумы количество жертв возросло до 1028 сентября 2024, 18:54 • 25349 просмотров