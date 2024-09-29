рф обстріляла 7 громад Сумщини: 55 вибухів за ніч та ранок
Київ • УНН
Російські війська здійснили 31 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів у 7 громадах, використовувались артилерія, міномети, FPV-дрони та керовані авіабомби.
російські війська вночі та зранку 29 вересня здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів. Армія рф обстріляла 7 громад Сумщини із артилерії, мінометів, FPV-дронів та КАБів, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), артилерії (18 вибухів), FPV дронами (4 вибухи) скинув з БпЛА боєприпаси типу ВОГ (4 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБ (2 вибухи).
- Хотінська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
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