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рф обстріляла 7 громад Сумщини: 55 вибухів за ніч та ранок

рф обстріляла 7 громад Сумщини: 55 вибухів за ніч та ранок

Київ • УНН

 • 15837 перегляди

Російські війська здійснили 31 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів у 7 громадах, використовувались артилерія, міномети, FPV-дрони та керовані авіабомби.

російські війська вночі та зранку 29 вересня здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів. Армія рф обстріляла 7 громад Сумщини із артилерії, мінометів, FPV-дронів та КАБів, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН

Деталі

Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), артилерії (18 вибухів), FPV дронами (4 вибухи) скинув з БпЛА боєприпаси типу ВОГ (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБ (2 вибухи).
  • Хотінська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми кількість жертв зросла до 10 28.09.24, 21:54 • 29229 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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