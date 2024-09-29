Армія рф за добу атакувала дві громади Чернігівщини: пролунало 17 вибухів
Київ • УНН
російські війська атакували Семенівську та Сновську громади Чернігівської області. Використовувалися артилерія, міномети та безпілотники, зафіксовано 17 вибухів. Жертв серед місцевого населення не було.
Російські війська минулої доби атакували дві громади Чернігівської області з артилерії, мінометів та дронами, зафіксовано 17 вибухів, повідомили у неділю у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
"Росіяни протягом доби обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели зі ствольної артилерії, мінометів та скидали вибухівку з безпілотників", - повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ і перечислили:
- Семенівська громада:- 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) та ще 2 вибухи (приходи, ймовірно ствольна артилерія) в районі н.п. Янжулівка; - 2 вибухи (приходи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм) на напрямку н. п. Михайлове; - 6 вибухів (приходів, ймовірно ствольна артилерія 122) на напрямку н. п. Мхи.
- Сновська громада: - 3 вибухи (приходи, ймовірно FPV -дрон) в районі н.п. Клюси; - 2 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в районі н.п. Хрінівка; - 1 вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в районі н.п. Містки.
Інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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