НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Армия рф за сутки атаковала 11 областей Украины, обстреляла 190 объектов инфраструктуры - отчет
Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии
Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован
Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле
Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти
Отец и сын по заказу фсб готовили ракетные удары и хоронили останки рашистов под Киевом - СБУ
МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"
россияне 73 раза атаковали Черниговщину за неделю: обстреливали баллистикой, из авиации и артиллерии
В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе
Популярные
путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи
Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею
Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев
Публикации
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Армия рф за сутки атаковала 11 областей Украины, обстреляла 190 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска атаковали 115 населенных пунктов и 190 объектов инфраструктуры в 11 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии
Министр иностранных дел Финляндии заявила, что Запад продолжает недооценивать силу путина и ситуация может обостриться, призывая установить ограничения для таких лидеров, как путин, вместо того, чтобы надеяться на замораживание конфликта в Украине.
Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами
российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, 15 раз обстреляв жилые кварталы, в частности, ракетами "С-300" и 500-килограммовыми бомбами. В результате атак повреждены 58 гражданских объектов и ранены два человека.
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован
Два человека погибли и 2-летняя девочка получила травмы в результате столкновения автомобиля Ford Focus и грузовика DAF на трассе Киев-Чоп вблизи села Пятничаны во Львовской области 17 марта.
Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы лидера демократов в Сенате США Чака Шумера провести досрочные выборы в Израиле, заявив, что это отвлечет внимание от конфликта с ХАМАС в Газе.
Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти
Бывший президент Трамп заявил, что договорится с россией о сделке, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение в Украину, утверждая, что путин не решился бы напасть, если бы Трамп был президентом, в то же время критикуя союзников по НАТО за то, что они не платят свою справедливую долю.
Отец и сын по заказу фсб готовили ракетные удары и хоронили останки рашистов под Киевом - СБУ
Служба безопасности Украины задержала отца и сына, которые подозреваются в том, что готовили ракетные удары России, сливая места дислокации украинских войск и заводов по производству беспилотников, а также хоронили останки погибших российских солдат в лесах под Киевом и присылали фотоотчеты в фсб.
МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"
Министерство иностранных дел Польши осудило так называемые "президентские выборы" в россии. В ведомстве заявили, что их нельзя считать законными, свободными и честными.
россияне 73 раза атаковали Черниговщину за неделю: обстреливали баллистикой, из авиации и артиллерии
За неделю россияне 73 раза атаковали Черниговскую область, используя баллистические ракеты, авиацию и артиллерию. В результате атак повреждены линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.
В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе
В Румынии началась работа над созданием крупнейшей военной базы НАТО в Европе - проекта стоимостью 2,5 миллиарда евро, который охватывает 2800 гектаров и может вместить до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей с такими объектами, как взлетно-посадочные полосы, ангары, школы, магазины и госпиталь.