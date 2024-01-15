Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов
Киев • УНН
Российские войска 29 раз атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 189 взрывов и повредив дома и магазины.
Российские войска на прошлой неделе обстреляли 14 приграничных населенных пунктов Черниговщины, было зафиксировано 189 взрывов. В частности, враг ударил ракетами по областному центру. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
За прошлую неделю враг 29 раз обстрелял 14 пограничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 189 взрывов
Детали
В частности, 13 января в результате ракетной атаки на областной центр повреждены 23 частных дома, 4 магазина, а также окна и балконы в 20 квартирах многоэтажки.
Информация о пострадавших не поступала, указал глава ОВА.
Дополнение
Приграничье Черниговской области за прошедшие сутки подверглось вражескому обстрелу, предположительно, из РСЗО.
Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов
Российские войска 29 раз атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 189 взрывов и повредив дома и магазины.
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