Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  29717 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  60242 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  71636 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  153673 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  227375 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  231388 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  210826 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  202662 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186477 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  156875 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132683 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142381 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149484 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  144081 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  140660 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
armiya-rf-za-nedelyu-obstrelyala-29-raz-prigraniche-chernigovshchini-zafiksirovano-189-vzrivov

Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 08:50  •  2407 просмотра

Read in English

Российские войска 29 раз атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 189 взрывов и повредив дома и магазины.

Российские войска на прошлой неделе обстреляли 14 приграничных населенных пунктов Черниговщины, было зафиксировано 189 взрывов. В частности, враг ударил ракетами по областному центру.  Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За прошлую неделю враг 29 раз обстрелял 14 пограничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 189 взрывов

- написал Чаус в Telegram.

Детали

В частности, 13 января в результате ракетной атаки на областной центр повреждены 23 частных дома, 4 магазина, а также окна и балконы в 20 квартирах многоэтажки.

Информация о пострадавших не поступала, указал глава ОВА.

Дополнение

Приграничье Черниговской области за прошедшие сутки подверглось вражескому обстрелу, предположительно, из РСЗО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф за тиждень обстріляла 29 разів прикордоння Чернігівщини: зафіксовано 189 вибухів
Russian army fired 29 times at the border of Chernihiv region over a week: 189 explosions recorded
Новости по теме

Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов

Российские войска 29 раз атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 189 взрывов и повредив дома и магазины.

Война •   •  2407 просмотра
Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов

На Волыни утром горело общежитие колледжа

В волынском общежитии произошел пожар из-за короткого замыкания.

Криминал и ЧП •   •  4191 просмотра
На Волыни утром горело общежитие колледжа

На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА

За первые две недели 2024 года по Авдеевке было нанесено 250 авиаударов, что свидетельствует об усилении обстрелов по сравнению с 2023 годом.

Война •   •  6160 просмотра
На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА

Тайвань после выборов: отсутствие большинства в парламенте и давление Китая предсказывают сложности новому президенту

Новоизбранный президент Тайваня Лай Цинде сталкивается с оппозиционным большинством в парламенте и растущим давлением со стороны Китая, который претендует на остров.

Новости Мира •   •  4655 просмотра
Тайвань после выборов: отсутствие большинства в парламенте и давление Китая предсказывают сложности новому президенту

Евровидение-2024: голосование за жюри нацотбора запускают в "Дія"

Украинцы могут проголосовать за членов жюри национального отбора на "Евровидение 2024" через опрос в приложении "Дія", который продлится с 15 по 22 января.

Общество •   •  6072 просмотра
Евровидение-2024: голосование за жюри нацотбора запускают в "Дія"

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует значительные изменения в мировой политике из-за соединения Солнца и Плутона, возможны конфликты между лидерами, а людей ожидает успех в переговорах и учебе, но сложности в любовных отношениях.

Общество •   •  29717 просмотра
Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Дефицита электричества нет, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС - Минэнерго

Потребности Украины в электроэнергии удовлетворяются.

Война •   •  11241 просмотра
Дефицита электричества нет, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС - Минэнерго

Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре

Служба безопасности Украины задержала боевика группировки "вагнер", который планировал российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, нацеливая на Киев удары беспилотников.

Война •   •  11629 просмотра
Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре

Оккупанты ударили по Невскому в Луганской области: прогремело два взрыва - ОВА

Российские войска обстреляли поселок Невское в Луганской области из минометов и артиллерии, что повлекло два взрыва.

Война •   •  11290 просмотра
Оккупанты ударили по Невскому в Луганской области: прогремело два взрыва - ОВА

В Святошинском районе Киева второй раз за неделю произошла авария на водопроводе

В столице ликвидировали последствия аварии на водопроводе в Святошинском районе. Водоснабжение восстановлено.

Киев •   •  17075 просмотра
В Святошинском районе Киева второй раз за неделю произошла авария на водопроводе