Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует значительные изменения в мировой политике из-за соединения Солнца и Плутона, возможны конфликты между лидерами, а людей ожидает успех в переговорах и учебе, но сложности в любовных отношениях.