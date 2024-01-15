Чернігівщина зазнала ворожого обстрілу: 4 вибухи
Київ • УНН
Ворог вдарив по прикордонню Чернігівської області, імовірно, з РСЗВ
Прикордоння Чернігівської області минулої доби зазнало ворожого обстрілу, імовірно, з РСЗВ, повідомили у понеділок в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Всього протягом доби нараховано 1 обстріл (4 вибухи) із різних видів озброєння", - ідеться у повідомленні ОК "Північ" у Telegram.
Як повідомляється, у Чернігівській області зафіксовано 4 приходи, ймовірно, РСЗВ, у Баранівці Семенівської громади. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.
Сумщину упродовж дня росіяни обстріляли вісім разів14.01.24, 22:15 • 131283 перегляди