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Чернігівщина зазнала ворожого обстрілу: 4 вибухи

Чернігівщина зазнала ворожого обстрілу: 4 вибухи

Київ • УНН

 • 110289 перегляди

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівської області, імовірно, з РСЗВ

Прикордоння Чернігівської області минулої доби зазнало ворожого обстрілу, імовірно, з РСЗВ, повідомили у понеділок в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.

Деталі

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Всього протягом доби нараховано 1 обстріл (4 вибухи) із різних видів озброєння", - ідеться у повідомленні ОК "Північ" у Telegram.

Як повідомляється, у Чернігівській області зафіксовано 4 приходи, ймовірно, РСЗВ, у Баранівці Семенівської громади. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.

Сумщину упродовж дня росіяни обстріляли вісім разів14.01.24, 22:15 • 131283 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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