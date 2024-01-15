Черниговская область подверглась вражескому обстрелу: 4 взрыва

Пограничье Черниговской области за прошедшие сутки подверглось вражескому обстрелу, предположительно, из РСЗО, сообщили в понедельник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской области. Всего в течение суток насчитано 1 обстрел (4 взрыва) из различных видов вооружения", - говорится в сообщении ОК "Север" в Telegram.

Как сообщается, в Черниговской области зафиксировано 4 прихода, вероятно, РСЗО, в Барановке Семеновской громады. Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.

Сумскую область в течение дня россияне обстреляли восемь раз