Армія рф за тиждень обстріляла 29 разів прикордоння Чернігівщини: зафіксовано 189 вибухів

Російські війська минулого тижня обстріляли 14 прикордонних населених пунктів Чернігівщини, було зафіксовано 189 вибухів. Зокрема, ворог вдарив ракетами по обласному центру. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За минулий тиждень ворог 29 разів обстріляв 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 189 вибухів - написав Чаус у Telegram.

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Зокрема, 13 січня внаслідок ракетної атаки на обласний центр пошкоджено 23 приватних будинки, 4 магазини, а також вікна і балкони у 20 квартирах багатоповерхівки.

Інформація щодо потерпілих не надходила, вказав голова ОВА.

Доповнення

Прикордоння Чернігівської області минулої доби зазнало ворожого обстрілу, імовірно, з РСЗВ.