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Армія рф за тиждень обстріляла 29 разів прикордоння Чернігівщини: зафіксовано 189 вибухів

Київ • УНН

 • 27872 перегляди

Російські війська 29 разів атакували прикордоння Чернігівської області, спричинивши 189 вибухів і пошкодивши будинки та магазини.

Російські війська минулого тижня обстріляли 14 прикордонних населених пунктів Чернігівщини, було зафіксовано 189 вибухів. Зокрема, ворог вдарив ракетами по обласному центру.  Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За минулий тиждень ворог 29 разів обстріляв 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 189 вибухів

- написав Чаус у Telegram.

Деталі

Зокрема, 13 січня внаслідок ракетної атаки на обласний центр пошкоджено 23 приватних будинки, 4 магазини, а також вікна і балкони у 20 квартирах багатоповерхівки.

Інформація щодо потерпілих не надходила, вказав голова ОВА.

Доповнення

Прикордоння Чернігівської області минулої доби зазнало ворожого обстрілу, імовірно, з РСЗВ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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