Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Дружковке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские войска в ночь на 19 апреля нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, обстреливают регион на трех направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - незначительные повреждения получило здание больницы", - сообщил Кириленко.
Детали
По направлениям, по словам главы ОВА, ситуация следующая:
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- На Донецком направлении Авдеевка подверглась обстрелам из "Градов" и артиллерии - без жертв, но есть разрушения.
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- На Горловском направлении известно об 1 погибшем в Бахмуте - в городе повреждены 7 многоэтажек и 3 частных дома. В Константиновской громаде под обстрелами окраины Константиновки и Предтечино. Кроме того, зафиксированы обстрелы окрестностей Ильиновской громады. В Соледарской громаде страдают Орехово-Васильевка, Миньковка, Федоровка и Миньковка.
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- На Лисичанском направлении разрушены 2 дома, повреждены школа и магазин в Переездном Звановской громады.
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Дополнение
За сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 13.