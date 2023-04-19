Армія рф вночі завдала ракетний удар по Дружківці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські війська в ніч на 19 квітня завдали ракетний удар по Дружківці у Донецькій області, обстрілюють регіон на трьох напрямках, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - незначні пошкодження отримала будівля лікарні", - повідомив Кириленко.
Деталі
По напрямках, зі слів голови ОВА, ситуація така:
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- На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала обстрілів з "Градів" та артилерії - без жертв, але є руйнування.
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- На Горлівському напрямку відомо про 1 загиблого у Бахмуті - у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні будинки. У Костянтинівській громаді під обстрілами околиці Костянтинівки та Предтечиного. Крім того, зафіксовано обстріли околиць Іллінівської громади. У Соледарській громаді потерпають Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка та Міньківка.
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- На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки, пошкоджено школу та крамницю у Переїзному Званівської громади.
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Доповнення
За добу росіяни вбили 1 жителя Донецької області, поранили ще 13.