Окупанти вбили ще одного жителя Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські війська за 18 квітня вбили ще одного жителя Донецької області, 13 поранили, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 18 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті. Ще 13 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.