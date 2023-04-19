Оккупанты убили еще одного жителя Бахмута

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"За 18 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 13 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.