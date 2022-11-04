Армия рф убила в Украине еще девять гражданских – ОП

Цитата

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 03.11.2022 (по состоянию на 09:00 04.11.2022): 9 – погибли, 16 – ранены", – говорится в сообщении.

Ситуация по областям

• Донецкая – 9 погибших (обнаружено 1 убитого ранее), 14 раненых;

• Харьковская – 1 раненый (на мине);

• Херсонская – 1 раненый.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 826 детей, убили – 430.