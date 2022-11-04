Армия рф убила в Украине еще девять гражданских – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Стало известно еще о девяти гражданских, которые погибли в Украине в результате полномасштабного вторжения россии. Общие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 03.11.2022 (по состоянию на 09:00 04.11.2022): 9 – погибли, 16 – ранены", – говорится в сообщении.
Ситуация по областям
• Донецкая – 9 погибших (обнаружено 1 убитого ранее), 14 раненых;
• Харьковская – 1 раненый (на мине);
• Херсонская – 1 раненый.
Напомним
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 826 детей, убили – 430.