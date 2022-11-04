Армія рф вбила в Україні ще дев'ятьох цивільних – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Стало відомо про ще дев'ятьох цивільних, які загинули в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Загальні дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 03.11.2022 (станом на 09:00 04.11.2022): 9 – загинули, 16 – поранено", – ідеться у повідомленні.
Ситуація по областях
• Донецька – 9 загиблих (виявлено 1 вбитого раніше), 14 поранених;
• Харківська – 1 поранений (на міні);
• Херсонська – 1 поранений.
Нагадаємо
Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 826 дітей, вбили – 430.