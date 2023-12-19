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Армия рф утром ударила по Купянску-Узловому: повреждена больница, есть раненая

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 14:02  •  2300 просмотра

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Российская армия обстреляла Купянск-Узловой, ранив 48-летнюю женщину и повредив здания, включая больницу

Российские войска сегодня утром обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области, ранена мирная жительница, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что 19 декабря около 11:00 российская армия осуществила артиллерийский обстрел поселка Купянск-Узловой. Получила ранения 48-летняя женщина.

В поселке повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и больница.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области, ранен один мужчина в Купянске; его состояние средней тяжести.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Армія рф вранці вдарила по Куп'янську-Вузловому: пошкоджено лікарню, є поранена
Russian army strikes at Kupyansk-Vuzlovyi in the morning: hospital damaged, one wounded
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