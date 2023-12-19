Армия рф утром ударила по Купянску-Узловому: повреждена больница, есть раненая

В этом году "транспортный безвиз" увеличил экспорт из Украины на 30%

Экспорт украинских грузовиков в ЕС вырос на 30% благодаря "транспортному безвизу", как сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.