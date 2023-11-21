Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Российские войска сегодня утром обстреляли Харьковский район, за минувшие сутки под вражеским огнем были 16 населенных пунктов Харьковской области, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня, около 06:00, обстрелял поселок Казачья Лопань Харьковского района. Предварительно, без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, в течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстрелял не менее 16 населенных пунктов области. В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты.

"За сутки пострадавших среди гражданских не зафиксировано", - сообщил Синегубов.

Дополнение

"На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За минувшие сутки ВСУ отбили 10 штурмов врага в районах Синьковки и Петропавловки. Продвижения у россиян нет", - указал глава ОВА.