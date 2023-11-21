Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

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О ночном вражеском обстреле во вторник сообщил глава Николаевской ОВА.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Дня Достоинства и Свободы.
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Ночью российские военные нанесли четыре ракетных удара по Донецкой области - по больнице и шахте.
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Российские войска утром обстреляли Херсон, ранив пожилого мужчину.
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Силы обороны уничтожили в небе над Украиной 9 ударных беспилотников "Шахед" и одну ракету "Искандер-К". К боевой работе задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительную авиацию и зенитные ракетные подразделения.
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Министр обороны Германии Борис Писториус посещает Киев во вторник, чтобы убедиться в эффективности немецкой поддержки.
россияне 44 раза обстреляли за сутки Херсонщину: два человека погибли, еще трое травмированы
За минувшие сутки российские войска 44 раза открывали огонь по населенным пунктам в Херсонской области. В результате обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 320 тысячам
Потери рф в войне в Украине оцениваются в 319 820 человек и тысячи единиц военной техники.