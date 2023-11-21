Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  25499 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119869 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118240 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111141 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79281 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77121 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  194941 просмотра

Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область.

Война • 21 ноября 2023, 07:44  •  4604 просмотра
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Оккупанты ночью обстреляли из артиллерии Николаевскую область

О ночном вражеском обстреле во вторник сообщил глава Николаевской ОВА.

Война • 21 ноября 2023, 07:29  •  4137 просмотра
Оккупанты ночью обстреляли из артиллерии Николаевскую область

Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы: "только сильные могут быть едиными. Единственными, чтобы стать свободными"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Дня Достоинства и Свободы.

политика • 21 ноября 2023, 07:21  •  4821 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы: "только сильные могут быть едиными. Единственными, чтобы стать свободными"

Армия рф ночью нанесла четыре ракетных удара по Донецкой области, есть погибший и раненые

Ночью российские военные нанесли четыре ракетных удара по Донецкой области - по больнице и шахте.

Война • 21 ноября 2023, 07:13  •  5771 просмотра
Армия рф ночью нанесла четыре ракетных удара по Донецкой области, есть погибший и раненые

Оккупанты утром обстреляли Херсон: ранен пожилой мужчина

Российские войска утром обстреляли Херсон, ранив пожилого мужчину.

Война • 21 ноября 2023, 07:02  •  5687 просмотра
Оккупанты утром обстреляли Херсон: ранен пожилой мужчина

В небе над Украиной ночью уничтожили 9 "шахедов" и ракету "Искандер-К"

Силы обороны уничтожили в небе над Украиной 9 ударных беспилотников "Шахед" и одну ракету "Искандер-К". К боевой работе задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительную авиацию и зенитные ракетные подразделения.

Война • 21 ноября 2023, 06:49  •  5478 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 9 "шахедов" и ракету "Искандер-К"

На Волыни ночью уничтожили вражеские "шахеды" - ОВА

В Волынской области ночью были уничтожены ударные беспилотники "шахед", запущенные российскими войсками.

Война • 21 ноября 2023, 06:47  •  4209 просмотра
На Волыни ночью уничтожили вражеские "шахеды" - ОВА

Министр обороны Германии Писториус приехал в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус посещает Киев во вторник, чтобы убедиться в эффективности немецкой поддержки.

Война • 21 ноября 2023, 06:37  •  7076 просмотра
Министр обороны Германии Писториус приехал в Киев

россияне 44 раза обстреляли за сутки Херсонщину: два человека погибли, еще трое травмированы

За минувшие сутки российские войска 44 раза открывали огонь по населенным пунктам в Херсонской области. В результате обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения.

Война • 21 ноября 2023, 06:35  •  4082 просмотра
россияне 44 раза обстреляли за сутки Херсонщину: два человека погибли, еще трое травмированы

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 320 тысячам

Потери рф в войне в Украине оцениваются в 319 820 человек и тысячи единиц военной техники.

Война • 21 ноября 2023, 06:22  •  4818 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 320 тысячам