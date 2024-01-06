Армия рф утром обстреляла Волчанск в Харьковской области, есть раненый - прокуратура

Российские войска сегодня утром обстреляли Волчанск в Харьковской области, травмирован мирный житель, сообщили в субботу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 6 января около 10:00 вооруженные силы рф осуществили минометный обстрел Волчанска.

"Минно-взрывную травму получил 55-летний мужчина. В городе повреждены жилые здания и территория предприятия", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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