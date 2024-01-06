Армія рф вранці обстріляла Вовчанськ на Харківщині, є поранений - прокуратура

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Вовчанськ у Харківській області, травмовано мирного жителя, повідомили у суботу у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

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Слідством встановлено, що 6 січня близько 10:00 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл Вовчанська.

"Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік. У місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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