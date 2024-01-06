росіяни завдали ударів у Харківському районі, попередньо С-300 - ОВА

Російські війська сьогодні завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі, попередньо, ракетами С-300, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих - написав Синєгубов у Telegram.

Огляд місць влучання триває, зазначив він.

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