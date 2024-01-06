росіяни завдали ударів у Харківському районі, попередньо С-300 - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Харківську область, попередньо ракетами С-300, жертв немає; огляд місця події триває.
Російські війська сьогодні завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі, попередньо, ракетами С-300, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих
Огляд місць влучання триває, зазначив він.
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