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29 березня, 17:57 • 133730 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 164082 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 190415 перегляди

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29 березня, 07:30 • 164255 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 146211 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153787 перегляди

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28 березня, 16:27 • 149240 перегляди

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росіяни завдали ударів у Харківському районі, попередньо С-300 - ОВА

росіяни завдали ударів у Харківському районі, попередньо С-300 - ОВА

Київ • УНН

 • 31342 перегляди

Російські війська атакували Харківську область, попередньо ракетами С-300, жертв немає; огляд місця події триває.

Російські війська сьогодні завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі, попередньо, ракетами С-300, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

Огляд місць влучання триває, зазначив він.

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