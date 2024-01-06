россияне нанесли удары в Харьковском районе, предварительно С-300 - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьковскую область, предварительно ракетами С-300, жертв нет; осмотр места происшествия продолжается.
Российские войска сегодня нанесли удары между населенными пунктами в Харьковском районе, предварительно, ракетами С-300, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты нанесли удары между населенными пунктами в Харьковском районе. Предварительно - ракетами С-300. На эту минуту - без пострадавших
Осмотр мест попадания продолжается, отметил он.
Ранее
В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги.
россияне нанесли удары в Харьковском районе, предварительно С-300 - ОВА
Российские войска атаковали Харьковскую область, предварительно ракетами С-300, жертв нет; осмотр места происшествия продолжается.
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