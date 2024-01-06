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На Харківщині повідомили про вибухи під час повітряної тривоги

На Харківщині повідомили про вибухи під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 34123 перегляди

У Харківській області сталося два вибухи на тлі повітряної тривоги; наразі ракет у повітряному просторі немає, але загроза залишається.

У Харківській області повідомили про два вибухи під час повітряної тривоги. Ракет у повітряному просторі над Харківщиною наразі немає, але загроза нових ракетних ударів зберігається, повідомив у суботу начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій ("Марсель") Мельник, пише УНН.

Деталі

"На Харківщині пролунали щонайменше два вибухи", - повідомило "Суспільне" у Telegram.

"На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області - тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки", - зазначив у Telegram Сергій Мельник.

Нагадаємо

Перед цим по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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