На Харківщині повідомили про вибухи під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У Харківській області сталося два вибухи на тлі повітряної тривоги; наразі ракет у повітряному просторі немає, але загроза залишається.
У Харківській області повідомили про два вибухи під час повітряної тривоги. Ракет у повітряному просторі над Харківщиною наразі немає, але загроза нових ракетних ударів зберігається, повідомив у суботу начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій ("Марсель") Мельник, пише УНН.
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"На Харківщині пролунали щонайменше два вибухи", - повідомило "Суспільне" у Telegram.
"На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області - тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки", - зазначив у Telegram Сергій Мельник.
Нагадаємо
Перед цим по всій Україні оголошували повітряну тривогу.