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29 березня, 17:57 • 129212 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 158205 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 148079 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 185918 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 160053 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 144001 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 152303 перегляди

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28 березня, 16:27 • 148792 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 409823 перегляди

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По всій Україні повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про зліт ворожого МіГ-31К

По всій Україні повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

 • 29958 перегляди

Україна оголосила повітряну тривогу через ракетну загрозу після виявлення ворожого літака МіГ-31К

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на тлі зльоту ворожого літака МіГ-31К, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всій областях.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Додамо, МіГ-31К - носій ракети Х-47М2 "Кинджал".

Повітряні сили: два "шахеди" вночі збили на Хмельниччині та Миколаївщині06.01.24, 09:19 • 28384 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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