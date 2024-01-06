По всій Україні повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
Україна оголосила повітряну тривогу через ракетну загрозу після виявлення ворожого літака МіГ-31К
По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на тлі зльоту ворожого літака МіГ-31К, передає УНН.
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Повітряну тривогу оголошено у всій областях.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Додамо, МіГ-31К - носій ракети Х-47М2 "Кинджал".
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