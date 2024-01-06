В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В Харьковской области произошло два взрыва на фоне воздушной тревоги; сейчас ракет в воздушном пространстве нет, но угроза остается.
В Харьковской области сообщили о двух взрывах во время воздушной тревоги. Ракет в воздушном пространстве над Харьковской областью пока нет, но угроза новых ракетных ударов сохраняется, сообщил в субботу начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей ("Марсель") Мельник, пишет УНН.
Детали
"В Харьковской области прогремели по меньшей мере два взрыва", - сообщило "Суспільне" в Telegram.
"На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковской областью нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, особенно для жителей области - поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности", - отметил в Telegram Сергей Мельник.
Напомним,
Перед этим по всей Украине объявляли воздушную тревогу.
В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги
В Харьковской области произошло два взрыва на фоне воздушной тревоги; сейчас ракет в воздушном пространстве нет, но угроза остается.
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