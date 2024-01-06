В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги

В Харьковской области сообщили о двух взрывах во время воздушной тревоги. Ракет в воздушном пространстве над Харьковской областью пока нет, но угроза новых ракетных ударов сохраняется, сообщил в субботу начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей ("Марсель") Мельник, пишет УНН.

Детали

"В Харьковской области прогремели по меньшей мере два взрыва", - сообщило "Суспільне" в Telegram.

"На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковской областью нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, особенно для жителей области - поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности", - отметил в Telegram Сергей Мельник.

Напомним,

Перед этим по всей Украине объявляли воздушную тревогу.