Армия рф ударила "шахедом" по многоэтажке в Харькове, есть пострадавшая
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова, предварительно шахедом. В результате удара поврежден многоквартирный дом, выбиты окна на трех этажах, пострадала одна женщина.
Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова, пострадала женщина, передает УНН.
«Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем», - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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Впоследствии мэр Харькова уточнил, что поражениям подвергся пятиэтажный многоквартирный дом.
«На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина», - добавил Терехов.
По его словам, соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен шахедом.
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