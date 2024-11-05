Армия рф ударила "шахедом" по многоэтажке в Харькове, есть пострадавшая

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 26960 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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Оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова, предварительно шахедом. В результате удара поврежден многоквартирный дом, выбиты окна на трех этажах, пострадала одна женщина.

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова, пострадала женщина, передает УНН.

«Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем», - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Добавим

Впоследствии мэр Харькова уточнил, что поражениям подвергся пятиэтажный многоквартирный дом.

«На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина», - добавил Терехов.

По его словам, соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен шахедом.

россияне нанесли ракетный удар по предприятию на Харьковской области: есть пострадавший5 ноября 2024, 09:23 • 17257 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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