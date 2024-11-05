Армия рф ударила "шахедом" по многоэтажке в Харькове, есть пострадавшая

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова, пострадала женщина, передает УНН.

«Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем», - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Впоследствии мэр Харькова уточнил, что поражениям подвергся пятиэтажный многоквартирный дом.

«На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина», - добавил Терехов.

По его словам, соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен шахедом.

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