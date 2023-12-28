Армия рф ударила по Волчанску, есть жертва

Российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области, известно об одном погибшем и одном раненом человеке, из-за обстрела загорелся автомобиль. Об этом сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Очередной акт терроризма россиян против гражданского населения. Около 10 часов состоялся вражеский обстрел (предварительно, из РСЗО) Волчанска, что в Чугуевском районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, также на месте оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице.

"В результате обстрела загорелся автомобиль", - отметил глава ОВА.

На месте, по словам Синегубова, работают все службы и правоохранительные органы.

Враг обстрелял два района в Харьковской области, есть повреждения