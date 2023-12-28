Враг обстрелял два района в Харьковской области, есть повреждения

Российские войска за прошедшие сутки атаковали более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности нанесли авиаудар по Ивановке и обстреляли Куриловку, есть повреждения. Об этом сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 15:10 оккупанты обстреляли село Куриловка Купянского района. Повреждены частный дом, линия электропередачи. Без пострадавших - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Лосовка, Бочково Чугуевского района; Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Авиационному удару подверглась Ивановка Купянского района.

"ВСУ в течение суток отбили 17 атак врага возле Синьковки и Ивановки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

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