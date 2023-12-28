Враг обстрелял два района в Харьковской области, есть повреждения
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области.
По Херсонской области россияне выпустили 404 снаряда, есть жертва
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 80 раз.
Минобороны Британии показало тренировки украинских военных
Министерство обороны Великобритании показало тренировки украинских военных.
Еще плюс 920 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 356 670 военнослужащих и 5940 танков.
В Пентагоне не исключили развертывания войны на Ближнем Востоке
Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ударили по еще одному кораблю в Красном море. Остин говорит, что США примет необходимые меры для защиты
На фронте произошло 56 боевых столкновений за сутки - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Силы обороны за сутки нанесли 12 авиаударов по российской армии - Генштаб
За сутки подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.
Украинская ПВО уничтожила 7 ударных дронов
Семь дронов-"шахедов" за ночь сбили Силы противовоздушной обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.
Запад изменил стратегию и подталкивает Украину к переговорам с РФ - Politico
На фоне проблем с западной помощью Украине администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении войны.
Россияне за сутки ударили по Херсонщине семью управляемыми авиабомбами - Гуменюк
Враг трижды обстрелял Херсон за сутки, дважды - Станислав. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, также пострадали люди.