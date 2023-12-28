Украинская ПВО уничтожила 7 ударных дронов

Силы ПВО ночью сбили 7 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на 28 декабря российские оккупанты атаковали восемью БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.

Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

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