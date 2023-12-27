Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин
Киев • УНН
Украина в сотрудничестве с США разработала гибридные системы противовоздушной обороны, некоторые из которых уже действуют на фронте.
Украина разрабатывает свои системы противовоздушной обороны - "большие", "сложные", "дорогие", "длинные". Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"Но параллельно разрабатываем, то что называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой", - сказал Камышин.
Глава Минстратегпрома подчеркнул, что "первые решения из портфеля проектов FrankenSAM, уже работают на поле боя".
"Когда мы были в США с министром обороны, то наблюдали системы, которые разрабатываются совместно украинскими и американскими компаниями. И в то же время сегодня работают у нас на линии фронта. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города. Эти решения позволяют нам иметь свою быструю ПВО", - добавил чиновник.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Украина совместно с Соединенными Штатами Америки создала гибридные системы противовоздушной обороны. Американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM.
Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин
Украина в сотрудничестве с США разработала гибридные системы противовоздушной обороны, некоторые из которых уже действуют на фронте.
В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта
МВФ отмечает важность своевременной международной финансовой помощи для Украины, отмечая риски инфляции и сокращения расходов без нее.
Украина продлила антарктическую программу до 2025 года
Украина продлила свою программу антарктических исследований до 2025 года, включая модернизацию станции "Академик Вернадский".
россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод
российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив здания и газопровод, но о жертвах не сообщалось.
Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц
Украина перераспределяет 3,3 млрд грн на школы и больницы, а также финансирует образование по программе "Защита Украины".
Частично ушел под воду: появились новые спутниковые фото российского "Новочеркасска"
На новых спутниковых снимках видно, что десантный корабль "Новочеркасск" частично ушел под воду после атаки ВСУ на бухту в Феодосии.
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
Дестабилизирующие заявления Кирилла Кернеса сразу же растиражировали российские СМИ, которые только и ждут появления в медиаполе известных фамилий.
Реализация Стратегии интегрированного управления границами: правительство утвердило план мероприятий
Кабинет министров Украины утвердил план управления границами на 2023-2025 годы, сосредоточившись на практиках ЕС, совместном контроле и модернизации.
После атаки Украины на морской порт в Феодосии: россияне вывозят зерно в Керчь
После атаки Украины на военный корабль в Феодосии россия вывозит оттуда награбленное украинское зерно.
Украина приняла рекомендованную МВФ Национальную стратегию доходов до 2030 года
Правительство выполнило очередную рекомендацию от МВФ, опубликовав Национальную стратегию доходов до 2030 года. Документ предусматривает изменение правил налогообложения, повышение акцизов и принятие налоговых и таможенных правил Евросоюза.