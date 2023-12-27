Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин

Украина разрабатывает свои системы противовоздушной обороны - "большие", "сложные", "дорогие", "длинные". Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Но параллельно разрабатываем, то что называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой", - сказал Камышин.

Глава Минстратегпрома подчеркнул, что "первые решения из портфеля проектов FrankenSAM, уже работают на поле боя".

"Когда мы были в США с министром обороны, то наблюдали системы, которые разрабатываются совместно украинскими и американскими компаниями. И в то же время сегодня работают у нас на линии фронта. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города. Эти решения позволяют нам иметь свою быструю ПВО", - добавил чиновник.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина совместно с Соединенными Штатами Америки создала гибридные системы противовоздушной обороны. Американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM.