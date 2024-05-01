Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем до полномасштабного вторжения в 2021 году.