россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

Российские войска ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области из артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, зафиксировано 30 взрывов, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, обстрелам подверглись Шалигинская, Эсманьская и Середино-Будская громады:

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва) и миномета (6 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлены минометные обстрелы (22 взрыва).

Шалигинская громада: зафиксирован обстрел из крупнокалиберного пулемета.

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