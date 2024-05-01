россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
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В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154156 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149020 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204860 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169028 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187247 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161283 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  171712 просмотра
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  203970 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  206076 просмотра

россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, обстреляв 3 громады из артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  6513 просмотра
россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей

84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.

Общество •   •  6197 просмотра
На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей

Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5151 UAH/USD, укрепив гривну на 15 копеек по отношению к доллару США.

Экономика •   •  6917 просмотра
Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая

Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"

Российские войска ночью нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам Одессы, что привело к человеческим жертвам.

Война •   •  9475 просмотра
Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"

Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией

Протестующие против закона "об иноагентах" ночью выстроили баррикады после того, как полиция попыталась их разогнать, а лидер оппозиции Леван Хабейшвили заявил, что был жестоко избит силовиками.

Новости Мира •   •  7704 просмотра
Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией

"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых украинские военные уничтожают российскую военную технику и вооружение, не давая врагу реализовать свои планы.

Война •   •  8632 просмотра
"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению

Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая

Starbucks снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года из-за слабого спроса в США и Китае, двух крупнейших рынках компании.

Экономика •   •  8564 просмотра
Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая

В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ

Министерство образования и науки Украины утвердило первые проекты строительства 5 подземных школ в Запорожской области, а в будущем планируют построить всего 10 таких школ.

Общество •   •  10040 просмотра
В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ

Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

30 апреля российская атака на Харьков привела к 10 пострадавшим, одному человеку погибшему, а также к повреждению зданий, транспортных средств и железнодорожных сооружений.

Война •   •  14791 просмотра
Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.

Новости Мира •   •  12914 просмотра
Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ