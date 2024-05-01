росіяни з ночі обстріляли 3 громади на Сумщині: 30 вибухів
Київ • УНН
росіяни 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, обстрілявши 3 громади з артилерії, мінометів та великокаліберних кулеметів, зафіксовано 30 вибухів.
Російські війська вночі та вранці 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області з артилерії, мінометів та великокаліберних кулеметів, зафіксовано 30 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, обстрілів зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади:
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та міномету (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з крупнокаліберного кулемета.
Сумщина: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні30.04.24, 22:50 • 20221 перегляд