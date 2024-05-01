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росіяни з ночі обстріляли 3 громади на Сумщині: 30 вибухів

росіяни з ночі обстріляли 3 громади на Сумщині: 30 вибухів

Київ • УНН

 • 15766 перегляди

росіяни 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, обстрілявши 3 громади з артилерії, мінометів та великокаліберних кулеметів, зафіксовано 30 вибухів.

Російські війська вночі та вранці 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області з артилерії, мінометів та великокаліберних кулеметів, зафіксовано 30 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади:

  • Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та міномету (6 вибухів). 
  • Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи). 
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з крупнокаліберного кулемета.

Сумщина: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні30.04.24, 22:50 • 20221 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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