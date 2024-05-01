росіяни з ночі обстріляли 3 громади на Сумщині: 30 вибухів

Російські війська вночі та вранці 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області з артилерії, мінометів та великокаліберних кулеметів, зафіксовано 30 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади:

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та міномету (6 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з крупнокаліберного кулемета.

Сумщина: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні