Армія рф вдарила по прикордонню Чернігівщини ракетою, мінометами, артилерією і дроном: 16 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли три населених пункти в Чернігівській області з мінометів, артилерії та ракет, зафіксовано 16 вибухів.
У Чернігівській області минулої доби російські війська обстріляли три громади, застосувавши міномети, ствольну артилерію, безпілотник, а також завдавши ракетний удар, зафіксовано 16 вибухів, повідомили в середу в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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За даними ОК "Північ", російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області:
- Корюківська громада: Перелюб – 1 вибух, імовірно, ракетний удар.
- Сновська громада: Хрінівка – 3 обстріли: 12 вибухів, імовірно, міномет 120 мм.
- Новгород-Сіверська громада: Мамекине – 1 вибух, імовірно, БПЛа типу «Ланцет». Ясна Поляна – 2 вибухи, імовірно, ствольна артилерія.
На прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей всього протягом доби нараховано 60 обстрілів (277 вибухів) із різних видів озброєння, вказали в ОК "Північ".
росіяни з ночі обстріляли 3 громади на Сумщині: 30 вибухів01.05.24, 09:28 • 15766 переглядiв