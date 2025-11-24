Армия рф снова атаковала Павлоград: три человека пострадали

В Днепропетровской области российские войска снова атаковали дроном Павлоград, который остался без света из-за предыдущего удара рф, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Павлоград БпЛА. Пострадали три человека - написал Гайваненко.

По его словам, среди пострадавших 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь. Состояние – средней тяжести.

По данным Гайваненко, повреждены админздания и одно из предприятий. Около полутора десятков автомобилей повреждены, еще четыре – уничтожены.

Павлоград полностью обесточен, водоснабжение приостановлено