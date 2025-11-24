Армия рф снова атаковала Павлоград: три человека пострадали
Киев • УНН
Павлоград подвергся атаке БПЛА, в результате чего пострадали три человека: 37-летняя женщина, 18-летняя девушка и 31-летний мужчина. Повреждены админздания, предприятие и автомобили.
В Днепропетровской области российские войска снова атаковали дроном Павлоград, который остался без света из-за предыдущего удара рф, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал Павлоград БпЛА. Пострадали три человека
По его словам, среди пострадавших 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь. Состояние – средней тяжести.
По данным Гайваненко, повреждены админздания и одно из предприятий. Около полутора десятков автомобилей повреждены, еще четыре – уничтожены.
