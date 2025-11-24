Армия рф снова атаковала Павлоград: три человека пострадали

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
13:20 • 126 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 1818 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 3472 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 3662 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 3740 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 7616 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10368 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10136 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 8588 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 33364 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 31957 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 18971 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 15037 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали08:21 • 12279 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 11678 просмотра
публикации
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 126 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 33364 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 59415 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 136864 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 99175 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 15194 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 19122 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 38755 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 49303 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 50996 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
ЧатГПТ

Армия рф снова атаковала Павлоград: три человека пострадали

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Павлоград подвергся атаке БПЛА, в результате чего пострадали три человека: 37-летняя женщина, 18-летняя девушка и 31-летний мужчина. Повреждены админздания, предприятие и автомобили.

Армия рф снова атаковала Павлоград: три человека пострадали

В Днепропетровской области российские войска снова атаковали дроном Павлоград, который остался без света из-за предыдущего удара рф, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Павлоград БпЛА. Пострадали три человека

- написал Гайваненко.

По его словам, среди пострадавших 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь. Состояние – средней тяжести.

По данным Гайваненко, повреждены админздания и одно из предприятий. Около полутора десятков автомобилей повреждены, еще четыре – уничтожены.

Павлоград полностью обесточен, водоснабжение приостановлено23.11.25, 22:47 • 3732 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Павлоград