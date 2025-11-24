Армія рф знову атакувала Павлоград: троє людей постраждали
Київ • УНН
Павлоград зазнав атаки БпЛА, внаслідок чого постраждали троє людей: 37-річна жінка, 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Пошкоджено адмінбудівлі, підприємство та автомобілі.
У Дніпропетровській області російські війська знову атакували дроном Павлоград, який залишився без світла через попередній удар рф, повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував Павлоград БпЛА. Постраждали троє людей
З його слів, серед постраждалих 37-річна жінка та дівчина 18 років. Зазнав травм і 31-річний чоловік. Всім надана медична допомога. Стан – середньої тяжкості.
За даними Гайваненка, понівечені адмінбудівлі та одне з підприємств. Зо півтора десятка автомобілів пошкоджені, ще чотири – знищені.
