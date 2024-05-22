Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв

Российские войска ночью и утром совершили уже 6 обстрелов Сумской области, зафиксирован 31 взрыв, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Конотопская и Шосткинская громады", - сообщили в ОВА в Telegram и перечислили:

Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (16 взрывов).

Белопольская громада: произведен сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирован артобстрел (6 взрывов).

"Кроме того, враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. Ведется работа по восстановлению электроснабжения", - указали в ОВА.

Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине