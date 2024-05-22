Армія рф з ночі била по Сумщині з артилерії, скинула ВОГ з дрона: 31 вибух
Київ • УНН
Російські війська вночі та вранці здійснили вже 6 обстрілів Сумської області, зафіксовано 31 вибух.
Російські війська вночі та вранці здійснили вже 6 обстрілів Сумської області, зафіксовано 31 вибух, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Конотопська та Шосткинська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (6 вибухів).
"Окрім того, ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. Ведеться робота з відновлення електропостачання", - вказали в ОВА.
Енергетики частково відновили електропостачання на Сумщині22.05.24, 07:11 • 36922 перегляди