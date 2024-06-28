Киев • УНН
россияне четыре раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области Украины, вызвав 17 взрывов из АГС и дронов.
Российские войска четыре раза с ночи атаковали Сумскую область с АГС и беспилотниками, вызвав 17 взрывов, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
россияне ночью и утром ударили по двум общинам Сумщины27 июня 2024, 06:51 • 17065 просмотров