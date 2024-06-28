Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами та з гранатометів: зафіксовано 17 вибухів
Київ • УНН
росіяни чотири рази обстріляли прикордонні райони та населені пункти в Сумській області України, спричинивши 17 вибухів з АГС та дронів.
Російські війська чотири рази з ночі атакували Сумську область з АГС та безпілотниками, спричинивши 17 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обстрілів, як вказано, зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи).
- Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).
росіяни вночі та вранці вдарили по двох громадах Сумщини 27.06.24, 09:51 • 17558 переглядiв