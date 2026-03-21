Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
Армия РФ потеряла 1240 солдат и более 1700 беспилотников за сутки, уничтожен вертолет

Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1240 оккупантов и уничтожении 1781 БпЛА за сутки. Также враг потерял 39 артиллерийских систем и один вертолет.

За сутки 20 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 1781 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1286940 (+1240) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11790 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 24262 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 38608 (+39)
          • РСЗО ‒ 1691 (0)
            • средства ПВО ‒ 1333 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 350 (+1)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 187204 (+1781)
                    • крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
                      • корабли / катера ‒ 33 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84518 (+144)
                            • специальная техника ‒ 4096 (0)

                              Данные уточняются.

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.

                              Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский20.03.26, 21:17 • 4148 просмотров

