Армия РФ потеряла 1240 солдат и более 1700 беспилотников за сутки, уничтожен вертолет
Киев • УНН
За сутки 20 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 1781 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1286940 (+1240) человек ликвидировано
- танков ‒ 11790 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24262 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 38608 (+39)
- РСЗО ‒ 1691 (0)
- средства ПВО ‒ 1333 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 350 (+1)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 187204 (+1781)
- крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84518 (+144)
- специальная техника ‒ 4096 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.
Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский20.03.26, 21:17 • 4148 просмотров