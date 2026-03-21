Армія рф втратила 1240 солдатів та понад 1700 безпілотників за добу, знищено гелікоптер
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1240 окупантів та знищення 1781 БпЛА за добу. Також ворог втратив 39 артилерійських систем та один гелікоптер.
За добу 20 березня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 1781 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1286940 (+1240) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11790 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 24262 (+8)
- артилерійських систем ‒ 38608 (+39)
- РСЗВ ‒ 1691 (0)
- засоби ППО ‒ 1333 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 350 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 187204 (+1781)
- крилаті ракети ‒ 4468 (0)
- кораблі / катери ‒ 33 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 84518 (+144)
- спеціальна техніка ‒ 4096 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання активності ворога та плани рф рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році.
