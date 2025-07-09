Армия рф потеряла 100 тяжелых огнеметных систем с 2022 года – Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил о потере 100 тяжелых огнеметных систем российскими оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Среди них "Буратино", "Солнцепек" и "Тосочка", а также упомянута разработка ТОС-3 "Дракон".
Уже 100 тяжелых огнеметных систем потеряли российские оккупанты с начала широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Какие же тяжелые огнеметные системы (ТОС) имеют российские захватчики? Это "Буратино" (ТОС-1) - первая версия, "Солнцепёк" (ТОС-1А) - модернизированная, "Тосочка" (ТОС-2) - на колесном шасси
Также, в 2024 году с пропагандистской целью состоялась публичная демонстрация новой огнеметной системы на гусеничном ходу ТОС-3 "Дракон", разработку которой ведет "Омсктрансмаш". Дальнейшая судьба этой ТОС неизвестна.
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