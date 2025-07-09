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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Армія рф втратила 100 важких вогнеметних систем з 2022 року - Генштаб

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Генштаб повідомив про втрату 100 важких вогнеметних систем російськими окупантами з початку повномасштабного вторгнення. Серед них "Буратіно", "Солнцепьок" та "Тосочка", а також згадано про розробку ТОС-3 "Дракон".

Армія рф втратила 100 важких вогнеметних систем з 2022 року - Генштаб

Вже 100 важких вогнеметних систем втратили російські окупанти від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Які ж важкі вогнеметні системи (ВВС) мають російські загарбники? Це "Буратіно" (ТОС-1) - перша версія, "Солнцепьок" (ТОС-1А) - модернізована, "Тосочка" (ТОС-2) - на колісному шасі

- йдеться у повідомленні.

Також, у 2024 році з пропагандистською метою відбулась публічна демонстрація нової вогнеметної системи на гусеничному ходу ТОС-3 "Дракон", розробку якої веде "Омсктрансмаш". Подальша доля цієї ВВС невідома.

СБУ атакувала дронами окупований Крим: знищено ворожу систему "Панцир-С1" та три гелікоптери28.06.25, 15:13 • 4185 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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