Армия рф попала по жилому дому в Тернополе дроном "Герань" - ОВА

В Тернополе российские войска попали в жилой дом с беспилотником типа "Герань", в настоящее время известно об одном погибшем и 4 пострадавших, сообщили в ОГА на брифинге в понедельник, передает УНН.

"Сегодня было попадание БПЛА. Как выяснилось, это "Герань", - заявил глава ОГА Вячеслав Негода.

По его словам, в результате вражеского удара погиб мужчина, его жена и еще двое людей получили ранения.

В ОГА сообщили, что жена погибшего находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время ведутся работы по оценке пригодности дома для дальнейшей эксплуатации, а также объема нанесенного ущерба.

Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

Дополнение

Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНДИСЭ) сообщили, что во время атак на территорию Украины, которые произошли 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНДИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты КНДИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.