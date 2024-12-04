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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф осуществила 79 обстрелов приграничных территорий Сумщины

Киев  •  УНН

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За сутки оккупанты совершили 79 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 155 взрывов. Атаки включали использование минометов, артиллерии, дронов и авиации по семи общинах региона.

В течение дня россияне совершили 79 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 155 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Свеская, Зноб-Новгородская громады,

- говорится в сообщении.

Великописаревская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), удар дроном камикадзе (1 взрыв), артобстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: с территории рф осуществлены удары FPV дронами (5 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (17 взрывов), авиационный удар с вертолета (НАР) (5 взрывов), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (11 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва).

Хотинская община: зафиксированы удары FPV дронами (22 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Свесская община: враг бил из минометов (1 взрыв).

Эсманская община: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).

Падение вражеского дрона вызвало пожар в доме в Винницкой области4 дек. 2024, 08:14 • 15335 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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