Армия рф осуществила 79 обстрелов приграничных территорий Сумщины
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 79 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 155 взрывов. Атаки включали использование минометов, артиллерии, дронов и авиации по семи общинах региона.
В течение дня россияне совершили 79 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 155 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Свеская, Зноб-Новгородская громады,
Великописаревская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), удар дроном камикадзе (1 взрыв), артобстрел (5 взрывов).
Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV дронами (3 взрыва).
Краснопольская громада: с территории рф осуществлены удары FPV дронами (5 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (17 взрывов), авиационный удар с вертолета (НАР) (5 взрывов), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (11 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва).
Хотинская община: зафиксированы удары FPV дронами (22 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов).
Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
Свесская община: враг бил из минометов (1 взрыв).
Эсманская община: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).
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