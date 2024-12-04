Падение вражеского дрона вызвало пожар в доме в Винницкой области
Киев • УНН
В Гайсинском районе БПЛА россиян частично разрушил частный дом, вызвав пожар. Пятеро жильцов дома не пострадали.ПВО сбила 29 из 50 вражеских дронов по всей Украине.
В Гайсинском районе Винницкой области в результате падения вражеского беспилотника в ночь на 4 декабря загорелся частный жилой дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, из-за удара БПЛА здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар.
"Пять человек, которые в нем проживали, к счастью, не пострадали", - указали в ГСЧС.
Дополнение
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 декабря уничтожили 29 из 50 дронов, выпущенных армией рф. По данным Воздушных сил ВСУ, БПЛА было сбито в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях.