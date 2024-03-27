Армия рф обстреляла Херсон: ранения получил 80-летний горожанин

Из-за сегодняшнего вражеского обстрела Херсона ранения получил 80-летний местный житель. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

80-летний горожанин попал под вражеский удар около 15:00. Он получил ранение грудной клетки. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь - говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, как сообщается, российские войска в очередной раз за день атаковали с беспилотников Михайловку, что на Бериславщине. В обед в результате взрыва дрона пострадал 59-летний мужчина. У него диагностировали контузию.

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