Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
Российские войска совершили 13 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов в 6 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронами.
Ночью и утром 16 сентября российские войска совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Под вражеским огнем оказались 6 громад Сумщины, сообщает в понедельник ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Великописаревская громады.
- Хотинская громада: враг совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (8 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва), удары FPV-дронами (4 взрыва).
- Шалыгинская громада: враг ударил КАБ (1 взрыв).
- Новослободская громада: россияне ударили КАБ (3 взрыва), а также били из артиллерии (3 взрыва).
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