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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 07:14  •  3745 просмотра

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Российские войска совершили 13 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов в 6 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронами.

Ночью и утром 16 сентября российские войска совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Под вражеским огнем оказались 6 громад Сумщины, сообщает в понедельник ОВА, передает УНН

Детали

Вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Великописаревская громады.

  •  Хотинская громада: враг совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).
  •  Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (8 взрывов).
  •  Белопольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва), удары FPV-дронами (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: враг ударил КАБ (1 взрыв).
  •  Новослободская громада: россияне ударили КАБ (3 взрыва), а также били из артиллерии (3 взрыва).

Рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаударів рф на Сумщині16 сентября 2024, 06:46 • 9452 просмотра

Татьяна Краевская

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