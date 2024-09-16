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Армія рф обстріляла 6 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок

Армія рф обстріляла 6 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок

Київ • УНН

 • 18977 перегляди

Російські війська здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів у 6 громадах, включаючи авіаудари, артилерійські обстріли та атаки FPV-дронами.

Вночі та зранку 16 вересня російські війська здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Під ворожим вогнем опинились 6 громад Сумщини, повідомляє у понеділок ОВА, передає УНН

Деталі

Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Великописарівська громади.

  •  Хотінська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
  •  Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).
  •  Білопільська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Великописарівська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи), удари FPV-дронами (4 вибухи).
  • Шалигинська громада: ворог вдарив КАБ (1 вибух).
  •  Новослобідська громада: росіяни вдарили КАБ (3 вибухи), а також били з артилерії (3 вибухи).

Рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаударів рф на Сумщині16.09.24, 09:46 • 18012 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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