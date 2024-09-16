Армія рф обстріляла 6 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок
Київ • УНН
Російські війська здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів у 6 громадах, включаючи авіаудари, артилерійські обстріли та атаки FPV-дронами.
Вночі та зранку 16 вересня російські війська здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Під ворожим вогнем опинились 6 громад Сумщини, повідомляє у понеділок ОВА, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Великописарівська громади.
- Хотінська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи), удари FPV-дронами (4 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог вдарив КАБ (1 вибух).
- Новослобідська громада: росіяни вдарили КАБ (3 вибухи), а також били з артилерії (3 вибухи).
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